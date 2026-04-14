وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع منظومات العمل الرقمية وتأمين الشبكات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 01:23 مساءً - أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على تعزيز قدرات شركاتها ورفع كفاءة منظومات العمل من خلال تطوير بنيتها التحتية الرقمية بالإستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، جاء ذلك خلال جولة تفقدية لشركة تويا تكنولوجي المتخصصة فى مجال نظم المعلومات، في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالجهات التابعة للوزارة والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الجارية وخطط التطوير.

تفقد "جمبلاط" القطاعات المختلفة ومركز البيانات Data Center ومركز الاتصال Call Center بالشركة ، و خلال الجولة تم متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم تويا تكنولوجي بتنفيذها بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات بالدولة، سواء من خلال التعاقد بنظام المناقصات أو الإسناد بالأمر المباشر.

كما تابع الوزير منظومات العمل الإلكترونية مثل منظومة التراسل الداخلي والخارجي، ومنظومة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ، ومنظومة الموردين وكراسات الشروط، مشددًا على تطوير هذه المنظومات بشكل مستمر لضمان كفاءة الأداء وسرعة تداول المعلومات، مع ضرورة تأمين المراسلات والبيانات وتعزيز منظومة الأمن السيبراني والعمل على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تأمين الشبكات، مشيراً إلى حصول "تويا تكنولوجي" على شهادة الأمن السيبراني من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، وهو ما يعكس التزامها بتطبيق أعلى معايير الأمان الرقمي.

وخلال الزيارة اطّلع وزير الدولة للإنتاج الحربي على النموذج الإلكتروني المبدئي (Prototype) لمنظومة البرامج التدريبية لإدارة برامج التدريب الصيفي للطلاب، بما يلبي متطلبات مختلف التخصصات، موجهًا بضرورة تقييم مردود الدورات التدريبية المقدمة ومدى الاستفادة الفعلية منها في سوق العمل، والحرص على الاستخدام الأمثل لساعات العمل والبرامج التدريبية.

واستمع "جمبلاط" إلى ما تم استعراضه من خطط لتطوير خط إنتاج الأحبار المتكامل بالشركة بما يدعم تعميق التصنيع المحلي، وكذا تطوير مراكز الاتصال بها ورفع كفاءتها، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز البنية التكنولوجية للشركة، وفي مقدمتها التعاون مع شركات خارجية متخصصة لإدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الصدد، أصدر الوزير توجيهات بالعمل على إنشاء نواة للذكاء الاصطناعي داخل الشركة، من خلال تشكيل فريق عمل متخصص لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير نظم المعلومات وتحليل البيانات وإدارة المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية ودعم العمليات الصناعية.

وفي نهاية الجولة قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بالاطمئنان على أحوال العاملين بالشركة، واستمع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير بيئة العمل، موجهًا بالسعي إلى تذليل كافة المصاعب التي تواجه عملية التطوير وتوفير المناخ المناسب حتى تحقق الشركة مخططاتها، وشجع الوزير العاملين على ضرورة مواصلة تحسين الأداء وتبني أحدث التكنولوجيات وتعزيز كفاءة منظومات العمل.