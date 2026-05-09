بأصوات عالمية.. قائمة معلقين مباراة الهلال ضد الخلود...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 11:17 صباحاً - تترقب الجماهير العربية مواجهة كروية مرتقبة تجمع الهلال مع الخلود على أرضية ملعب الإنماء بمدينة جدة في مباراة تأتي ضمن منافسات دوري روشن السعودي حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة تمنحه دفعة قوية قبل نهاية الموسم.

الهلال يدخل اللقاء بأفضلية فنية واضحة ورغبة في مواصلة الضغط على منافسيه بينما يطمح الخلود للظهور بصورة قوية ومحاولة استغلال أي فرصة ممكنة للخروج بنتيجة إيجابية.

موعد مباراة الهلال ضد الخلود

تنطلق أحداث مباراة الهلال ضد الخلود مساء اليوم الجمعة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات في لقاء يتوقع أن يشهد أجواء جماهيرية حماسية منذ الدقائق الأولى.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الخلود

تنقل مباراة الهلال ضد الخلود مجموعة من القنوات الرياضية العربية أبرزها Thmanyah 1 وأبو ظبي الرياضية 1 ودبي الرياضية 1 ومرايا 2 والسعودية الرياضية 1.

معلقين مباراة الهلال ضد الخلود

يصف أحداث مباراة الهلال ضد الخلود عبر قناة ثمانية 1 المعلق فهد العتيبي فيما يتواجد عامر عبدالله عبر أبو ظبي الرياضية 1 وعمر الطنيجي عبر دبي الرياضية 1، كما يعلق موسى عيد عبر مرايا 2، وخليل البلوشي عبر السعودية الرياضية 1.