أخبار اليمن : العروبة يصعق الأهلي بثنائية

العروبة يصعق الأهلي بثنائيةفجر فريق العروبة مفاجأة مدوية بتغلبه على أهلي صنعاء حامل اللقب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الظرافي ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وسجل هدفي العروبة محمد إسماعيل في الدقيقة 62، والبديل أمجد الرضاء في الدقيقة 87، بينما أحزر زكريا طفطوف الإمبراطور الوحيد في الدقيقة 56.

بهذا الانتصار، رفع العروبة رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب الدوري "مؤقتاً"، في حين تجمد رصيد أهلي صنعاء عند 3 نقاط.