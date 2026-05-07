العروبة يصعق الأهلي بثنائية
فجر فريق العروبة مفاجأة مدوية بتغلبه على أهلي صنعاء حامل اللقب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الظرافي ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.
وسجل هدفي العروبة محمد إسماعيل في الدقيقة 62، والبديل أمجد الرضاء في الدقيقة 87، بينما أحزر زكريا طفطوف الإمبراطور الوحيد في الدقيقة 56.
بهذا الانتصار، رفع العروبة رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب الدوري "مؤقتاً"، في حين تجمد رصيد أهلي صنعاء عند 3 نقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : العروبة يصعق الأهلي بثنائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق