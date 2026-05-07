الأهلي يتحرك قانونيًا ضد مدحت عبد الهادي بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 06:29 مساءً - اتخذ النادي خطوة قانونية ضد مدحت عبد الهادي، نجم الزمالك السابق، على خلفية التصريحات والتصرفات التي صدرت منه خلال حضوره مباراة الزمالك وسموحة الأخيرة في بطولة الدوري المصري.

بلاغ رسمي من الأهلي إلى النائب العام

تقدم الأهلي ببلاغ رسمي إلى النائب العام، اعتراضًا على الألفاظ التي صدرت من مدحت عبد الهادي داخل مدرجات استاد برج العرب، أثناء احتفاله بهدف الزمالك في اللقاء.

وجاء تحرك النادي بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عبد الهادي وهو يردد عبارات مسيئة بحق الأهلي عقب تسجيل هدف الفريق الأبيض.

تفاصيل الواقعة المثيرة للجدل

أثارت الواقعة حالة واسعة من الجدل بين جماهير الكرة المصرية، خاصة بعدما ظهر مدحت عبد الهادي في الفيديو المتداول وهو يوجه إساءات لفظية للنادي الأهلي خلال تفاعله مع أحداث المباراة.

وبحسب ما تم تداوله، حاول بعض الحاضرين تنبيهه إلى وجود تصوير للواقعة، إلا أنه لم يبدِ اهتمامًا بالأمر، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة إليه عبر مواقع التواصل.

المستشار القانوني للأهلي يعلق

أكد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن إدارة النادي قررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على أن الأهلي يتمسك بحقه القانوني تجاه أي تجاوزات أو إساءات تصدر بحقه.

وأوضح أن الواقعة لا ترتبط بأي منافسة مباشرة بين الأهلي والزمالك داخل المباراة نفسها، لكن النادي رأى ضرورة التحرك للحفاظ على حقوقه الأدبية والقانونية.

