معشوق الجماهير.. معلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 11:17 صباحاً - يستضيف ليفربول نظيره تشيلسي، ظهر اليوم السبت، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، وتقام المباراة على أرضية ملعب أنفيلد، في لقاء يسعى خلاله الريدز لتحقيق فوز ثمين يعزز حظوظه في إنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، بينما يطمح تشيلسي للعودة إلى سكة الانتصارات وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

نتائج ليفربول وتشيلسي قبل مواجهة اليوم

يدخل ليفربول المواجهة بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت وهو يحتل المركز الرابع برصيد 58 نقطة، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2.

في المقابل، يحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 48 نقطة، بعدما سقط في الجولة السابقة أمام نوتنجهام فورست بنتيجة 3-1، وهو ما يزيد من أهمية اللقاء بالنسبة للبلوز في سباق التأهل الأوروبي.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 3:30 عصرًا بتوقيت الإمارات.

معلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة مجانًا

تذاع المباراة عبر شبكة beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علي beIN Sports HD 1، ويتولى المعلق الجزائري حفيظ دراجي مهمة التعليق على أحداث المباراة.