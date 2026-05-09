اطّلع على نتيجة مباراة الهلال ضد الخلود اليوم في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 11:17 صباحاً - انتهت مواجهة الهلال والخلود في أجواء مليئة بالإثارة والتقلبات بعدما شهد اللقاء بداية سريعة وأهداف مبكرة صنعت طابعًا هجوميًا واضحًا منذ الدقائق الأولى وحتى صافرة النهاية.

ملخص مباراة الهلال ضد الخل

دخل الخلود المباراة بتركيز عالٍ ونجح في مباغتة الهلال بهدف مبكر عند الدقيقة 15 مستغلًا هجمة منظمة منحت الفريق أفضلية مبكرة وأشعلت أجواء اللقاء منذ بدايته ما أجبر الهلال على رفع نسق اللعب سريعًا للعودة في النتيجة.

لم يتأخر رد الهلال حيث تمكن من إدراك التعادل عبر ناصر قبل أن يضيف ثيو هدف التقدم، ليقلب الفريق الأزرق مجريات المباراة لصالحه ويستعيد السيطرة تدريجيًا وسط ضغط هجومي متواصل حتى اللحظات الأخيرة.

نتيجة مباراة الهلال ضد الخلود

حسم الهلال المواجهة لصالحه بعد ريمونتادا قوية قلب بها تأخره المبكر إلى تقدم مستحق في مباراة اتسمت بالندية والسرعة الهجومية بينما حاول الخلود العودة دون أن ينجح في تغيير النتيجة النهائية وانتهت النتيجة 2-1 لصالح الهلال.