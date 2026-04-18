من هو منافس الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 02:32 مساءً - تترقب الجماهير العربية مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية التي ستقام بين الزمالك المصري وأحد فريقي اتحاد العاصمة الجزائري و أولمبيك آسفي المغربي، حيث سبق وحجز الزمالك مقعداً في النهائي بعد فوزه أمس على نادي شباب بلوزداد الجزائري وينتظر فوز أحد الفريقين في مباراة غداً الأحد 19-4.

منافس الزمالك في نهائي الكونفدرالية القادم

يتواجه الغد كلاً من فريق اتحاد العاصمة الجزائري وفريق أولمبيك آسفي المغربي في مباراة مصيرية تحدد الفريق المنافس لنادي الزمالك في النهائي القادم، حيث يحتل نادي اتحاد العاصمة الجزائري المركز 12 في جدول الدوري الجزائري ويستحوذ على رصيد 29 نقطة.

يحتل فريق أولمبيك أسفي المغربي المركز 14 في جدول الدوري المغربي برصيد نقاط 11 نقطة، حيث جمع عدد النقاط بواقع فوزين و5 تعادلات في الدوري المغربي.

يتصدر الزمالك المصري جدول ترتيب الدوري المصري بعدد 46 نقطة، وهو بذلك له الأفضلية في مباراتي النهائي القادمتين وخاصةً أن المباراة الأخيرة ستقام على ستاد القاهرة الدولي ووسط الجماهير المصرية بتاريخ 16 مايو 2026.