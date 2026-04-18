اطّلع على علي المفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة باير ليفركوزن...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 02:32 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن لمواجهة نظيره أوجسبورج ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الألماني لموسم 2025-2026، وذلك مساء اليوم السبت 18 أبريل 2026، على أرضية ملعب باي أرينا

موقف باير ليفركوزن وأوجسبورج قبل اللقاء

يدخل باير ليفركوزن المواجهة بطموح كبير لتعويض خسارته في لقاء الذهاب الذي انتهى لصالح أوجسبورج بنتيجة (2-0)ؤ ويقدم ليفركوزن أداءً متزناً في الفترة الأخيرة، حيث يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتعزيز موقعه في جدول ترتيب البوندسليجا

على الجانب الآخر، يطمح أوجسبورج لتكرار مفاجأته وتحقيق نتيجة إيجابيةب خارج دياره، خاصة وأنه نجح في كسر سلسلة انتصارات ليفركوزن في مواجهتهما السابقة.

القنوات الناقلة لمباراة ياير ليفركوزن أوجسبورج

يمكن للجماهير متابعة احداث المباراة التي ستجمع بين فريق بلير ليفركوزن أوجسبورج عبر الإنترنت من خلال تطبيق منصة "شاهد" (Shahid VIP)، والتي توفر تغطية شاملة وحصرية لمباريات تلبوندسليجا بجودة عالية للمشتركين.