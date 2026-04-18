بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة صنداونز ضد الترجي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 02:32 مساءً - يستعد نادي صن داونز الجنوب أفريقي لاستضافة نظيره الترجي الرياضي التونسي، في مواجهة كبرى وحاسمة تُقام مساء اليوم السبت 18 أبريل 2026، ضمن إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، ويحتضن ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» أحداث هذه الموقعة القارية.

موقف صن داونز والترجي قبل لقاء الإياب

يدخل الترجي التونسي المباراة بأفضلية معنوية وفنية بعد نجاحه في حسم لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة هدف دون رد (1-0)، ويمر الفريق التونسي بفترة ممتازة، حيث حقق 4 انتصارات وتعادلاً واحداً في آخر 5 مباريات خاضها بمختلف المسابقات.

على الجانب الآخر، يطمح صن داونز في استغلال عاملي الأرض والجمهور لقلب الطاولة وتحقيق العودة (الريمونتادا) للعبور إلى النهائي، وبالنظر إلى نتائجه الأخيرة، فقد حقق الفريق 3 انتصارات وتعادلاً مقابل هزيمة واحدة كانت أمام الترجي في الذهاب.

القنوات الناقلة لمباراة صنداونز ضد الترجي

تُنقل أحداث المباراة حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وبالتحديد عبر قناة beIN Sports HD 2.

وسيتولى المعلق الشهير عصام الشوالي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لمجريات المباراة.

كيفية مشاهدة مباراة صن داونز ضد الترجي عبر الإنترنت

يمكن للجماهير متابعة احداث المباراة المرتقبة بين صنداونز ضد الترجي في موقعة الإياب عبر الإنترنت من خلال تطبيق "beIN Connect" أو منصة "TOD TV" التابعة لشبكة بي إن سبورتس، والتي توفر تغطية شاملة وحصرية لمباريات دوري أبطال إفريقيا بجودة عالية عبر الأجهزة الذكية.