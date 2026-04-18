قرار لجنة شئون اللاعبين بشأن مستحقات زيزو من...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 04:26 مساءً - ينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري إعلان لجنة شئون اللاعبين غداً الأحد الموافق 19-4 بشأن أزمة لاعب النادي السابق أحمد سيد زيزو ونجم الأهلي الحالي، حيث تقرر اللجنة غداً موقف اللاعب من مطالبته بمستحقاته المالية المتأخرة من نادي الزمالك.

أزمة اللاعب أحمد السيد زيزو مع الزمالك

انتقل في العام الماضي اللاعب "زيزو" من نادي الزمالك إلى النادي الأهلي تاركاً خلفه بعض الأزمات المالية مع ناديه السابق، حيث طالب اللاعب إدارة النادي بمستحقاته المالية المتأخرة وقرر عدم التجديد مع النادي إلى حين حصوله على مستحقاته.

نفت إدارة الأبيض ما تداوله اللاعب بشأن متأخرات مالية بل وطالبته بدفع غرامة مالية بسبب ظهوره إعلامياً في التليفزيون دون أن يمنح النادي نسبته المستحقة من الظهور، وهو ما دفع اللاعب إلى المطالبة بحقه لإتحاد الكرة المصري لكرة القدم وانتظار رد لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد.