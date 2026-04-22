فرنسا تفوز بتنظيم كأس العالم لكرة السلة لأول مرة في التاريخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 05:20 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة عن منح فرنسا شرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة السلة 2031، في خطوة تمثل الظهور الأول لها كدولة مضيفة لهذا الحدث العالمي، حسبما ذكرت شبكة «بي إن سبورتس» القطرية، ومن المقرر أن تستضيف مدن ليل وليون وباريس منافسات البطولة، على أن تُقام الأدوار النهائية في العاصمة «باريس».



فرنسا تحصل على شرف استضافة كأس العالم لكرة السلة 2031



في المقابل، تستعد قطر لاستضافة النسخة المقبلة من البطولة عام 2027، لتكون أول نسخة تُقام في دولة عربية، وذلك خلال الفترة من 27 أغسطس إلى 12 سبتمبر، كما تمثل ثالث نسخة متتالية تُنظم في قارة آسيا، بعد بطولتي 2019 في الصين و2023 التي استضافتها الفلبين واليابان وإندونيسيا.

وعلى مستوى الأبطال، تمكن منتخب الولايات المتحدة من حصد لقبي 2010 و2014، قبل أن تتوج إسبانيا بلقب 2019 بعد فوزها على الأرجنتين، ثم جاء تتويج ألمانيا بلقب 2023 لأول مرة في تاريخها بعد التغلب على صربيا.

أما منتخب فرنسا، فقد كانت أبرز إنجازاته في البطولة تحقيق المركز الثالث في النسختين الأخيرتين، بينما يعود أبرز تتويج قاري له إلى لقب بطولة أمم أوروبا لكرة السلة 2013.

وفي سياق متصل، تم اختيار اليابان لاستضافة نسخة 2030 من كأس العالم لكرة السلة للسيدات، في تأكيد على ثقة الاتحاد الدولي بقدرات الدولتين التنظيمية، خاصة بعد نجاح أولمبياد باريس 2024، حيث بلغ المنتخب الفرنسي للرجال المباراة النهائية قبل خسارته أمام نظيره الأمريكي.