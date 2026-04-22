بدلة زفاف ورسالة رومانسية.. أحمد العوضي يشعل الجدل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 06:33 مساءً - أثار الفنان "أحمد العوضي" حالة واسعة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في صورة جديدة بإطلالة رسمية مرتديًا بدلة زفاف، دون الكشف عن أي تفاصيل تخص المناسبة أو سياق التقاط الصورة، ما فتح باب التساؤلات بين الجمهور حول دلالاتها.

رد أحمد العوضي على رسالة يارا السكري تشعل السوشيال ميديا

تزايد الاهتمام بالمنشور بعد تفاعل الفنانة يارا السكري معه، حيث علّقت برموز قلوب، ليرد عليها العوضي بكلمات قصيرة حملت طابعًا ودودًا "حبيبي يا حلو"، وهو ما ساهم في انتشار التفاعل بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال وقت قصير.

وهذا التبادل العلني للتعليقات أعاد من جديد فتح النقاش بين المتابعين حول طبيعة العلاقة التي تجمع بين الطرفين، خاصة في ظل تداول شائعات سابقة تحدثت عن احتمال وجود ارتباط بينهما، إلى جانب ربط البعض بين هذا التفاعل وتصريحات سابقة ليارا السكري بشأن مواصفات شريك حياتها.

أحمد العوضي في فيلم شمشون ودليلة

يواصل أحمد العوضي نشاطه الفني من خلال تصوير فيلمه الجديد "شمشون ودليلة"، الذي يضم نخبة من النجوم، من بينهم مي عمر وخالد الصاوي، ويأتي العمل من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد، ضمن مشاريع سينمائية جديدة يسعى من خلالها العوضي لتقديم تجربة مختلفة على الشاشة الكبيرة.