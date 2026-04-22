هل من الفرح أم الحزن؟…. وفاة عروس الشرقية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 06:33 مساءً - تحولت فرح مدحت العروس التي فقدت وعيها خلال حفل زفافها داخل إحدى قاعات الأفراح بمركز أولاد صقر في محافظة الشرقية إلى حديث المحافظة بل وعلى مستوى الجمهورية بالكامل عقب انتشار صورها بالفستان الأبيض وتداول أنباء عن وفاتها.

سبب وفاة عروسة الشرقية وصدمة زوجها

احتفلت العروس مع اصدقائها وأحبائها بزفافها داخل قاعة مناسبات بمركز اولاد صقر وأوضح الجميع أنها كانت في قمة سعادتها بعد شهور من التحضيرات وتجهيز عش الزوجية.

وبمنتصف الحفل وتحديدًا بالساعة عشرة إلا الربع مساءًا وأثناء الحفل كانت تحتفل العروس مع عريسها وسقطت فجأة وحاول البعض إفاقتها ظنًا منهم أنه هبوط عابر إثر إجهاد التحضيرات ولكن مرت اللحظات ولم تستجب أو تفيق لهم.

الأمر الذي استدعى سيارة إسعاف على الفور ونقلها للمستشفى لتلقي الإسعافات الأولية سريعًا وتم حجز فرح بغرفة عناية مركزة ولكن مرور الوقت لم ينتج عن محاولات الأطباء أي نتيجة بل خرج الفريق الطبي لأسرتها لإعلان خبر مفارقتها للحياة بفستانها الأبيض.

تحولت الفرحة العارمة بخروج فرح بفستانها إلى حزن وألم وظل عريسها في صدمة عارمة لا يمكنه تصديق أن حبيبة عمره قد فارقت الحياة في هذا اليوم المنتظر.

ونتج عن التقارير الطبية للعروس فإن سبب وفاة فرح مدحت عروس الشرقية يرجع إلى تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

في مشهد مهيب شيع جثمان عروس الشرقية فرح مدحت وخرج مئات الأهلى لمواساة أهلها داعين لها بالرحمة والمغفرة واستقبلت أسرة فرح العروس المتوفاة بحفل زفافها وأسرة العريس ابراهيم عزائها وسط حالة من الحزن والألم.

هل ماتت عروس الشرقية نتيجة الفرح الشديد؟

كشف الدكتور جمال شعبان العميد السابق بمعهد القلب القومي أن حالات الوفاة إثر الأزمات القلبية قد تحدث نتيجة الفرح الشديد أو الحزن الشديد وهو ما قد تكون تعرضت له فرح، ولذلك وجه الدكتور كلماته الأخيرة لما يعانون من زيادة ضربات القلب للبعد عن التوتر أو القلق وزيارة طبيب مختص.