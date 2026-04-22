تصادم بين مباراة الدوري ونهائي الكأس.. الزمالك يحدد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 06:33 مساءً - يخوض فريق الزمالك المصري مباراتي الذهاب والعودة في نهائي كأس الكونفدرالية المرتقب يومي 9 مايو و 16 مايو القادم، حيث ضمن النادي تأهله إلى النهائي بعد الفوز على فريق شباب بلوزداد الجزائري في مباراة الذهاب بهدف دون رد وتعادله معه سلبياً في مباراة العودة.

صدام مباريات الزمالك مع بطولة الكونفدرالية

من المقرر أن يلتقي نادي الزمالك مع نادي سيراميكا كليوباترا في مباراة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز وذلك يوم 15 مايو القادم وفقاً لجدول مباريات الدوري، وبذلك تكون مباراة الدوري سابقة على مباراة نهائي الكأس ب 24 ساعة ما يجعل من الصعب خوضها.

تخطط إدارة الأبيض إلى تقديم مخاطبات رسمية لرابطة الأندية تطالب فيها بتأجيل مباراة الدوري المقررة مسبقاً يوم 15 مايو رافضةً بذلك خوض المباراة في هذا التوقيت الحساس، وأكد في هذا السياق "ثروت سويلم" عضو رابطة الأندية المصرية أن المباراة لن يتم تأجيلها ولكنها ستقام بين مباراتي النهائي ولكن ليس في الموعد المحدد لها مسبقاً.