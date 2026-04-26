وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 09:34 مساءً - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً لمتابعة أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، والتأكد من سير عملها وفق أهدافها المحددة.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور حسين خالد رئيس اللجنة العليا، والدكتور عمر شريف عمر نائب رئيس اللجنة، والدكتور محمد عبدالوهاب أمين عام اللجنة، والمستشار عماد عبدالمجيد، مستشار بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع شهد عرض تقرير شامل بأعمال اللجنة منذ تشكيلها في نوفمبر 2025 وحتى شهر أبريل الجاري.

المشترك بين اللجنة العليا والنيابة العامة

وقال إن الوزير شدد على تعزيز التعاون المشترك بين اللجنة العليا والنيابة العامة، من خلال تكثيف التواصل والاجتماعات والمناقشات المشتركة لتحسين آليات العمل بما يخدم أهداف اللجنة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول الموقف الحالي للقضايا الواردة من النيابة العامة، سواء التي تم الانتهاء منها أو تلك التي لا تزال تحت الفحص، مع متابعة معدلات التنفيذ لتطبيق البوابة الإلكترونية للجنة، وتفعيل اللجان الفرعية في محافظات الجمهورية.

تعكس هذه المتابعة المستمرة، حرص وزارة الصحة على تعزيز سلامة المريض وضمان تطبيق أعلى معايير المسؤولية الطبية بكفاءة وشفافية.