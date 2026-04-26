رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 09:33 مساءً - يحل نادي إنتر ميلان ضيفاً ثقيلاً على نظيره تورينو مساء اليوم الأحد 26 أبريل 2026، في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب «أولمبيكو دي تورينو»، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

يدخل النيراتزوري اللقاء وهو يسعى لتكرار تفوقه الكاسح، حيث انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين لصالح إنتر ميلان بنتيجة عريضة بلغت خمسة أهداف دون رد (5-0).

موعد مباراة إنتر ميلان وتورينو

توقيت المباراة: تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة،و أُسندت مهمة إدارة هذا اللقاء للحكم ماوريتسيو مارياني.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وتورينو

تُنقل أحداث المباراة مباشرة عبر المنصات والقنوات التالية:

StarzPlay: بتعليق المعلق عامر عبدالله.

تطبيق STC TV: بتعليق المعلق عامر عبدالله.

منصة شاشا: بتعليق المعلق هاني الشهري.

كيفية مشاهدة مباراة إنتر ميلان وتورينو عبر الإنترنت

يمكن للجماهير متابعة البث المباشر للمباراة عبر تطبيق "StarzPlay" الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو عبر تطبيق "STC TV"، مما يضمن تغطية شاملة وجودة عالية لمتابعة اللقاء عبر الأجهزة الذكية.