الأهلى يستقر على عدم استعادة عمر الساعى بعد انتهاء الإعارة للمصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 09:34 مساءً - استقرت إدارة النادي الأهلي على عدم استعادة عمر الساعي لاعب الفريق للنادي المصري خلال الموسم المقبل لأسباب فنية، على أن يقوم مسئولو القلعة الحمراء بتحديد مستقبل اللاعب مع نهاية الموسم الجاري سواء تجديد إعارته للمصري أو رحيله لأي ناد آخر.

أرقام عمر الساعي مع المصري



وانتقل عمر الساعي من الأهلي إلى المصري في بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وشارك مع الفريق البورسعيدي في 31 مباراة سجل خلالها 6 أهداف.

الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز



من ناحية أخرى، يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز المرتقبة في بطولة الدوري المصري التي يتطلع فيها المارد الأحمر لحصد النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب الدنماركي على تجهيز لاعبيه فنياً وذهنياً لمواجهة بيراميدز المرتقبة، وخاض الفريق مباراة ودية أمام زد مساء الإثنين انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز



ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في الثامنة من مساء غد، الإثنين، باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري الممتاز.



القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز



وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وبيراميدز على الهواء مباشرة مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.