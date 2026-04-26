قرار نهائي.. رابطة الأندية المصرية ترد على طلب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 09:33 مساءً - رفضت رابطة الأندية المصرية الطلب الذي تقدم به مسؤولو نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، بشأن تغيير موعد مباراة الفريق أمام إنبي والمقرر إقامتها غداً الإثنين في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة و المملكة العربية السعودية في إطار منافسات مرحلة التتويج والحسم بالدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد طلب تأخير انطلاق اللقاء لتقام في تمام السادسة بدلاً من موعدها المحدد سلفاً، وذلك بسبب ظروف الطقس، إلا أن الرابطة تمسكت بالجدول المعلن، لتؤكد إقامة المباراة في ميعادها الرسمي دون أي تعديل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري.

موقف نادي الزمالك ونادي إنبي في الدوري

يدخل نادي الزمالك هذه المواجهة وهو يتربع على قمة جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 49 نقطة، حيث يهدف الفريق الأبيض لتحقيق فوز جديد يقربه خطوة كبيرة من ملامسة درع الدوري.

في المقابل، يسعى نادي إنبي الذي يحتل المركز الخامس برصيد 35 نقطة إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام المتصدر، على أمل تحسين مركزه في المربع الذهبي للمسابقة.

موعد مباراة الزمالك و إنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الزمالك X إنبي (غداً الإثنين 27 أبريل 2026 - الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة).

القنوات الناقلة: ستذاع المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس (OnTime Sports)، مع وجود استوديو تحليلي يضم مجموعة من خبراء الكرة المصرية.