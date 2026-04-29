وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء يتفقدان مشروعات وأنشطة الصالة المغطاة بالعريش

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 02:24 مساءً - جوهر: وزارة الشباب والرياضة حريصة على بناء الانسان المصري وتقديم افضل الخدمات لهم

مجاور: شمال سيناء تحظى باهتمام متواصل من مختلف مؤسسات الدولة

 

 

تفقد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، يرافقه اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، عددًا من الأنشطة والمشروعات الشبابية والرياضية داخل الصالة المغطاة باستاد العريش، وذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة شمال سيناء، في إطار متابعة تنفيذ البرامج المشتركة بين الوزارة والمحافظة.

وشملت الجولة تفقد مجموعة من الفعاليات الموجهة للنشء والشباب، من بينها عروض الفنون الشعبية التراثية، وبرامج ترفيهية للأطفال «كيدز شو»، إلى جانب متابعة تدريبات رفع اللياقة البدنية، وعروض الفن التعبيري، وتدريبات رياضة الكاراتيه، فضلًا عن فقرات كورال فني بمشاركة أبناء المحافظة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الصالة المغطاة بالعريش تمثل نموذجًا لتفعيل دور المنشآت الرياضية كمراكز متكاملة لاكتشاف المواهب وتنمية قدرات النشء، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف بناء الإنسان المصري بشكل متكامل، بدنيًا وثقافيًا وفكريًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح الوزير أن ما شاهده خلال الجولة يعكس حجم ما تحقق من تنمية على أرض شمال سيناء، مؤكدًا أن الأنشطة الرياضية والفنية تمثل أدوات مهمة في صقل مهارات الشباب وتعزيز قيم الانتماء لديهم، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على دعم مسيرة التنمية.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن زيارة وزير الشباب والرياضة تعكس اهتمام الدولة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن البرامج والمشروعات المنفذة تسهم في استثمار طاقات الشباب وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، إلى جانب دعم الجوانب الفكرية والمجتمعية للنشء.

وأضاف المحافظ أن تنوع الأنشطة داخل الصالة المغطاة بالعريش يعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وبناء الإنسان، مؤكدًا استمرار دعم مؤسسات الدولة لأبناء شمال سيناء وتوفير الفرص المناسبة لهم في مختلف المجالات.

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

