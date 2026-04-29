حقيقة الإجازة الرسمية وتعطيل الدراسة يوم الخميس القادم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 05:27 مساءً - يتساءل الكثير حول ما إذا كان الخميس 30 إبريل إجازة رسمية أم لا، حيث اختلط الأمر ما بين الخميس 30-4 والخميس 7-5 وأيهما إجازة رسمية، كما تساءل البعض حول تعطيل الدراسة والامتحانات يوم الخميس الموافق 30 إبريل.

موقف إجازة الخميس 30 أبريل

صرح الدكتور "مصطفى مدبولي" رئيس مجلس الوزراء عن الإجازة الرسمية والتي تقرر موعدها يوم الخميس الموافق 7 من شهر مايو وذلك بمناسبة عيد العمال وعلى أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في كافة القطاعات الحكومية وكذلك الشركات الخاصة.

نفت بعض المصادر وجود إجازة رسمية يوم الخميس الموافق 30 إبريل وعدم توافق هذا اليوم مع أي مناسبة دينية أو وطنية وبالتالي من المقرر استمرار عمل الهيئات والمدارس بشكل طبيعي خلال ذلك اليوم.

من المقرر أن يتم تعطيل الدراسة يوم الخميس 7 مايو في المدارس والمعاهد الأزهرية وكذلك الجامعات وذلك عملاً بالقرار الوزاري الصادر بشأن إجازة عيد العمال، ومن المتوقع أن تُجرى بعض التعديلات على جداول الامتحانات المقررة يوم 7 مايو لتؤجل في ميعاد لاحق.

