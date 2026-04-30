الرئيس الإيراني : مضيق هرمز جزء من هويتنا ورمز لصمود شعبنا أمام قوى الاستعمار القديمة والحديثة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 01:32 مساءً - قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مضيق هرمز جزء من هويتنا الوطنية ورمز لصمود شعبنا أمام قوى الاستعمار القديمة والحديثة.

أضاف بزشكيان أن إيران كحارسة لأمن المياه الإقليمية ومضيق هرمز ملتزمة بحرية الملاحة وأمنها لكل الدول سوى المعادية؛ مشددا على أن المياه الإقليمية ليست مجالا لفرض إملاءات أحادية بل هي جزء من النظام الدولي وأمنها قائم على التعاون مؤكدًا أن الوجود الأجنبي يزيد التوتر ويزعزع استقرار المياه الإقليمية ولا يساعد في تعزيز الأمن الإقليمي.

الحصار البحرى على إيران

وفيما يتعلق بالحصار البحرى الأمريكي؛ قال بزشكيان إن العدو غير نهجه وانتقل إلى فرض الضغوط الاقتصادية والحصار البحري على حكومتنا وشعبنا.

بناء الحرية البحرية..

يتزامن هذا مع تصعيد بحرى وسط تعثر المفاوضات بين إيران وأمريكا.

نشرت وسائل إعلام أمريكية تقارير عن تحرك أمريكى لتأسيس تحالف دولى يهدف إلى تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز ، ودعت الولايات ​المتحدة تدعو ⁠دولاً أخرى للانضمام ⁠إلى التحالف .

ويحمل التحالف اسم"بناء الحرية البحرية" ؛ويتم من خلاله تنسيق الجهود الدولية دبلوماسيًا للسماح بالمرور الآمن فى المضيق. وفق "وول ستريت ⁠جورنال"،