وزير التموين يفتتح فعاليات الدورة الـ18 لمعرض “سيراميكا ماركت & هوميكس”

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 01:32 مساءً -

المعرض يعكس تكامل جهود الدولة مع القطاع الخاص لدعم الصناعة الوطنية وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية

أكثر من 90 شركة مصرية تشارك في أكبر تجمع لقطاعات التشطيبات والأجهزة المنزلية

في إطار دعم الدولة لقطاعي الصناعة والتجارة الداخلية، افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمعرض “سيراميكا ماركت & هوميكس”، والمقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في مجالات التشطيبات والديكور والأجهزة المنزلية، وذلك بحضور احمد كمال مساعد الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة.

ويُقام المعرض خلال الفترة من 30 أبريل حتى 3 مايو، بدعم ورعاية من الوزارات المختصة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المعارض المتخصصة في السوق المصري، تحت شعار “معرض واحد بـ100 مشوار”، بما يعكس تنوع وتكامل الخدمات والمنتجات المعروضة.

وخلال جولته التفقدية بأجنحة المعرض، أشاد الدكتور شريف فاروق بالتنظيم المتميز وحجم المشاركة الكبيرة من الشركات الوطنية، مؤكدًا أن مثل هذه المعارض تمثل منصة مهمة لدعم المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم من مستلزمات التشطيب والتجهيز المنزلي بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأكد الوزير أن معارض مثل “سيراميكا ماركت & هوميكس” تمثل أحد الأدوات الفعالة لتنشيط حركة التجارة الداخلية، من خلال تقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، وإتاحة المنتجات مباشرة من المصنع، بما يسهم في خفض التكاليف وتحقيق أسعار أكثر تنافسية، إلى جانب تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع معدلات دوران السلع داخل السوق المحلي، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما ينعكس في النجاحات المتتالية التي تشهدها مختلف القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أن توفير معروض متنوع من السلع والمنتجات يسهم في تحقيق التوازن بالسوق واستقرار الأسعار.

ويشهد المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 90 شركة مصرية رائدة، تقدم أحدث موديلات عام 2026 في مجالات السيراميك والبورسلين، والأدوات الصحية، والمطابخ، والأبواب، وأنظمة UPVC، وحلول المنزل الذكي، إلى جانب الأثاث والأجهزة الكهربائية، بما يوفر تجربة متكاملة للزوار تحت سقف واحد.

كما يتيح المعرض عروضًا حصرية وتخفيضات مباشرة من المصنع، إلى جانب أنظمة سداد مرنة، تشمل التقسيط بدون فوائد على الأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى شراكات مع جهات تمويلية لتقديم برامج تقسيط تصل إلى 36 شهرًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور مجانًا يوميًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى 10 مساءً، مع توفير خدمات تنظيمية متكاملة لتسهيل حركة الزوار، وسط توقعات بإقبال كبير، في ظل ما يقدمه من تنوع في المنتجات والعروض.

ويأتي تنظيم هذه الدورة استمرارًا لنجاحات المعرض على مدار دوراته السابقة، حيث أصبح منصة تجمع بين الصناعة والابتكار والتصميم، بما يدعم جهود الدولة في تنمية السوق المحلي وتوفير حلول متكاملة للمواطنين في مجال التشطيبات والتجهيزات المنزلية.