حدث منذ قليل .. غارات إسرائيلية متواصلة جنوب لبنان واستهداف محطة مياه ومنتجع سياحى فى صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 01:32 مساءً - عمليات بحث عن مفقودين في جويا

وفي بلدة جويا، استأنفت فرق الدفاع المدني صباح اليوم أعمال البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، إثر الغارة الإسرائيلية الأخيرة على البلدة، بعدما تمكنت في وقت سابق من انتشال جثامين خمسة شهداء. وتواصل الفرق عمليات المسح ورفع الركام وسط ظروف ميدانية صعبة.

أما في بلدة باتوليه، فقد استهدفت غارة إسرائيلية محطة المياه الرئيسية، ما أدى إلى تدميرها بالكامل وتوقف ضخ المياه إلى ما تبقى من السكان في البلدة، الأمر الذي فاقم من معاناة الأهالي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

تدمير منتجع سياحي

كما أقدمت القوات الإسرائيلية على نسف منتجع البياض السياحي، ما تسبب بأضرار كبيرة في الموقع.

وفي تطور ميداني لاحق، أغار الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي مستهدفًا بلدة مجدل زون في قضاء صور، وسط ترقب لحصيلة الأضرار والخسائر التي خلفها القصف.