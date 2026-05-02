منتخب مصر يستقر على إرسال القائمة النهائية للمونديال مطلع يونيو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 11:18 صباحاً - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على إرسال القائمة النهائية التي ستشارك في نهائيات كأس العالم 2026 في الموعد الأقصى المحدد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وهو الأول من يونيو المقبل.

ويستضيف ستاد مصر، مباراة منتخب مصر الأول الودية أمام روسيا المقرر لها يوم 28 مايو ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم 2026 الذي ينطلق يونيو المقبل.

26 لاعبًا في قائمة المنتخب الوطني

وجاء هذا القرار رغبة من الجهاز الفني في استغلال كل دقيقة متاحة لتقييم حالة اللاعبين الفنية والبدنية، خاصة المحترفين منهم والعناصر العائدة من الإصابة، لضمان اختيار الجاهزية القصوى لتمثيل "الفراعنة" في المحفل العالمي.

وتشير المؤشرات الواردة من معسكر المنتخب إلى اتجاه قوي للاستقرار على الحد الأقصى "26 لاعباً"، بهدف تأمين كافة المراكز ببدائل كافية، تحسباً لأي إجهاد أو إصابات قد تنتج عن ضغط المباريات في البطولة التي تقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووضعت الإدارة الفنية لمنتخب مصر معايير صارمة للاختيارات، حيث يعتمد الاستقرار على الأسماء النهائية بناءً على تقارير دورية من الجهاز الطبي والمعد البدني، بالإضافة إلى أداء اللاعبين في المعسكر الختامي الذي يسبق البطولة.

ويسعى "العميد" من خلال تأخير إرسال القائمة لليوم الأخير إلى الحفاظ على تركيز جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر الأولي، وبث روح المنافسة بينهم لانتزاع شرف التواجد في القائمة التاريخية لمونديال 2026.

وأعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم ،إنهاء الاتفاق لخوض مباراة ودية أمام روسيا يوم 28 مايو المقبل ، وذلك في إطار التنسيق بين الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس هانى أبوريدة والجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، والشركة المتحدة للرياضة لتوفير برنامج إعداد قوى ومميز لمنتخب مصر استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

موعد ودية مصر وروسيا

قال إبراهيم حسن إن ودية روسيا ستقام يوم 28 مايو بإستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وأنهت الشركة المتحدة للرياضة بالتنسيق مع اتحاد الكرة ، الاتفاق على ودية روسيا في إطار برنامج إعداد المنتخب لكأس العالم 2026.

ودية مصر والبرازيل 6 يونيو

أضاف مدير المنتخب أن الفريق سيسافر يوم 30 مايو إلي أمريكا استعدادا للمونديال، علي أن يخوض مباراة ودية أخيرة أمام البرازيل يوم 6 يونيو في ولاية أوهايو الأمريكية.