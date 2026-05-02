وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع مالي ويجدد إدانة الهجمات الإرهابية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 11:18 صباحاً - أشاد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالعلاقات الوطيدة التي تربط مصر بـمالي، مجددًا إدانة مصر للهجمات الإرهابية التي شهدتها جمهورية مالي مؤخرًا، ومؤكدًا تضامنها الكامل مع مالي في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية، ورفضها القاطع لكافة الاعتداءات التي تنال من أمن واستقرار الدولة المالية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير من عبد الله ديوب وزير خارجية مالي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، وجهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

وشدد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت والرافض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة وتجفيف منابع تمويلها، والتصدي للفكر المتطرف الذي يغذيها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والقارة الأفريقية، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الأمن والتنمية.

من جانبه، استعرض وزير الخارجية المالى مستجدات الأوضاع الأمنية في بلاده، والجهود الجارية لمكافحة الإرهاب والتطرف بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في مالي، متناولاً الأحداث المتسارعة في بلاده.

وفي سياق متصل، تبادل الوزيران الرؤى حول سبل إرساء الاستقرار والأمن والسلام وتحقيق التنمية في القارة الأفريقية.

واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق في الإطارين الثنائي ومتعدد الأطراف، والبناء على الزخم السياسي والتنموي القائم بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية.