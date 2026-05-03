وصول جثمان الراحلة سهير زكى لمسجد الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 03:30 مساءً - وصل منذ قليل جثمان الفنانة الراحلة سهير زكي لمسجد الشرطة تمهيدا لأداء صلاة الجنازة عليها بحضور المقربين.

ويتلقى محمد عمارة الابن الوحيد للفنانة الاستعراضية الكبيرة سهير زكى، والتى وافتها المنية أمس السبت، العزاء يوم الثلاثاء المقبل بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتوفت الفنانة الكبيرة سهير زكى عن عمر 82 عاما بعد صراع مع المرض، حيث عانت مؤخرا من جفاف شديد، مما أثر على حالتها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، كما أنها عانت من مشاكل بالرئة وصعوبة فى التنفس مما جعلها تواجه مضاعفات خطيرة.

وتقام صلاة الجنازة على الفنانة المعتزلة سهير زكى بعد قليل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر، والدفن بمقابر العائلة بطريق الفيوم بمدينة 6 أكتوبر.