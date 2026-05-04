غداً.. تدشين الاتحاد الأورومتوسطى للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 05:57 مساءً - تشهد القاهرة صباح غد الثلاثاء، تدشين الاتحاد الأورومتوسطى للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وسط حضور نخب من الشخصيات الصحفية والإعلامية والنقابية العمالية.

وأكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، منسق المؤتمر ورئيس نقابة الصحافة والطباعة والاعلام، أن الاتحاد الأورومتوسطى للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، يهدف الى توحيد الجهود النقابية والدفاع عن الحقوق المشروعة للعاملين فى هذه القطاعات الحيوية.

وأشار البدوى إلى أن الاتحاد يسترشد فى عمله بالمعايير والمواثيق الدولية وبما ورد فى دساتير واتفاقيات العمل العربية وعدم التمييز، وساعيا الى تعزيز الحوار الاجتناعى وتطوير بيئة العمل ودعم التدريب المهنى ورفع مستويات الحماية الاجتماعية والمعيشية لاعضاء النقابات المنضمة لهذا الاتحاد.