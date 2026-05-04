توتر بحرى فى هرمز.. إيران تحذر مدمرات أمريكية وتطلق طلقات إنذار

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 06:30 مساءً - أعلن الجيش الإيراني أنه وجّه تحذيرات لمدمرات تابعة لـ الولايات المتحدة حاولت الاقتراب من مضيق هرمز عبر إطفاء راداراتها أثناء وجودها في بحر عُمان.

وأشار إلى أن هذه التحركات اعتُبرت خطرة وتستوجب الرد وفق القواعد التي تضعها طهران لتنظيم الملاحة في المنطقة.

إطلاق طلقات تحذيرية وتصعيد في اللهجة

أكد الجيش الإيراني أنه أطلق طلقات تحذيرية باستخدام صواريخ كروز ومسيّرات بالقرب من سفن أمريكية تجاهلت التحذيرات.

وشدد على أن مسؤولية وعواقب أي تصرفات خطرة في المضيق تقع على عاتق “العدو”، في إشارة إلى تصعيد محتمل في حال تكرار مثل هذه الحوادث.