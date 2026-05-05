مصر تدين بأشد العبارات استهداف مطار الخرطوم الدولي والتصعيد الإقليمي المتصل بالأزمة السودانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 03:30 مساءً - تُدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف مطار الخرطوم الدولي باستخدام الطائرات المسيرة، وما يمثله ذلك من انتهاك سافر لسيادة السودان وتهديد لسلامة المنشآت المدنية، ومساسا بمقدرات الشعب السوداني الشقيق، فضلاً عن كونه تصعيداً خطيرا من شأنه تعقيد الأوضاع الأمنية والإنسانية في السودان الشقيق ويعرقل المساعي الجادة المبذولة للتوصل لهدنة إنسانية.

كما تعرب مصر عن بالغ القلق والإدانة والاستهجان إزاء تزايد وتيرة الهجمات التي يُشار إلى انطلاقها من أراضي احدي دول الجوار، بما ينذر باتساع نطاق الصراع وامتداد تداعياته إلى محيطه الإقليمي ويجهض الجهود الحثيثة المبذولة التي تقودها الولايات المتحدة داخل الرباعية الدولية للتوصل لهدنة إنسانية تؤسس لوقف كامل لإطلاق النار تمهيدا لإطلاق عملية سياسية شاملة بملكية سودانية كاملة دون اي تدخلات خارجية.

وتؤكد مصر، استناداً إلى مواقفها الثابتة، رفضها لكافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن السوداني، وضرورة احترام وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار اتساقا مع قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الامم المتحدة التي تحظر التدخل في الشئون الداخلية للدول.

كما تجدد مصر دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الأزمة والحفاظ علي مقدرات الشعب السوداني الشقيق، وتؤكد استمرارها في العمل مع الشركاء من أجل تهدئة الأوضاع، وتغليب الحلول السلمية بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار.