وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "مكافحة الإدمان" والهلال الأحمر و"الصحة النفسية"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 03:30 مساءً - في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستجابة الوطنية لمواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وجمعية الهلال الأحمر المصري والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، في ضوء المتغيرات الدولية المتعلقة بمواجهة تعاطى المخدرات، لاسيما المخدرات الاصطناعية المستحدثة وما قد تسببه من أمراض صحية ونفسية بالغة الخطورة.

وقع بروتوكول التعاون كل من أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اللواء مفيد فوزى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، والدكتور أيمن عباس رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية.

وصرحت الدكتورة مايا مرسى بأن البروتوكول يأتى في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات التي تحظى برعاية كريمة من فخامة السيد رئيس الجمهورية، والتي أكدت على ضرورة تطوير استجابات غير نمطية لمشكلة المخدرات، وتوجيه سبل الرعاية خاصة للفئات الأكثر عرضة للمشكلة،كما يأتي في ضوء التغيرات المتسارعة فى أنماط التعاطى عالميا، خاصة مع ظهور المخدرات الاصطناعية والمستحدثة، والتي تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات النفسية والسلوكية، وتُضعف من استبصار المريض بمرضه، وهو ما استدعى تبني الأمم المتحدة لاستراتيجية خاصة بمكافحة المخدرات الاصطناعية تتضمن استجابات نوعية وغير تقليدية.

وثمنت الوزيرة على التعاون والشراكة مع الداخلية والصحة والسكان في عدد من مجالات التعاون، موجهة الشكر والتقدير لوزيري الداخلية والصحة والسكان.