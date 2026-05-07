الجيش الإسرائيلى يشن سلسلة غارات على بلدات عدة جنوب لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 02:18 مساءً - شن الجيش الإسرائيلى اليوم الخميس، سلسلة غارات على بلدات عدة فى جنوب لبنان، وذلك بعدما استهدف مساء الأربعاء الضاحية الجنوبية لبيروت لأول مرة منذ اندلاع الحرب، حسبما أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام .

سقوط قتلى فى النبطية

وذكرت الوكالة أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت فجراً عربة على طريق حبوش في النبطية بجنوب لبنان، ما أودى بحياة شخصين.

وأضافت أن قصفاً مدفعياً استهدف فجراً بلدات صريفا، فرون، الغندورية، قلاويه وبرج قلاوي، في فضاء بنت جبيل، كما استهدت غارة جوية بلدة المجادل في صور، جنوبي لبنان.

استهداف محور عيتا الشعب وراميا

واستهدف قصف إسرائيلي فجراً، محور عيتا الشعب وراميا، بالإضافة إلى أطراف بلدة إرزي، في صور.

وأغار الجيش الإسرائيلي على محيط بلدة بيوت السياد في القطاع الغربي جنوب صور، كما استهدف بلدة النبطية الفوقا.