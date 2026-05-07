موعد مباراة النصر ضد الشباب في قمة الدوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 02:17 مساءً - تتجه أنظار الجماهير لمعرفة موعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025–2026، في ديربي عاصمي مرتقب يسعى خلاله "العالمي" لمواصلة عروضه القوية وتأكيد تفوقه.

موقف النصر والشباب في الدوري السعودي

يدخل النصر المباراة وهو يطمح لتكرار سيناريو لقاء الذهاب الذي حسمه لصالحه بنتيجة (3 - 2)، حيث يسعى الفريق لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في ملعب "الأول بارك" (اس اتش جي ارينا) لحصد النقاط الثلاث وتعزيز موقعه في وصافة جدول الترتيب، مواصلاً سلسلة انتصاراته المميزة في الجولات الأخيرة.

في المقابل، يدخل فريق الشباب اللقاء برغبة قوية في تصحيح المسار وإيقاف نزيف النقاط، حيث يسعى "الليث" لتقديم أداء تكتيكي عالٍ أمام أحد أقوى خطوط الهجوم في الدوري، من أجل العودة بنتيجة إيجابية تحسن من وضعيته في جدول ترتيب دوري روشن.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الشباب

تمتلك منصة "ثمانية" الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، حيث سيتم بث المباراة عبر قناة Thmanyah 1، بالإضافة إلى البث المباشر عبر تطبيق ثمانية، وسيتولى التعليق على اللقاء فارس عوض، واصفاً ومعلقاً على أحداث اللقاء.

موعد مباراة النصر ضد الشباب

تُقام مباراة النصر والشباب اليوم الخميس الموافق 7 مايو 2026، ضمن منافسات الجولة الـ33 من المسابقة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة: 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة وبتوقيت مكة المكرمة.