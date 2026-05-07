النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

خالد هاشم: إطلاق أول صندوق استثماري لتمويل القطاع الصناعي من المواطنين في يوليو المقبل

خالد هاشم: إطلاق أول صندوق استثماري لتمويل القطاع الصناعي من المواطنين في يوليو المقبل

د. إسلام عزام: ندرس استحداث بعض الحوافز لتنشيط تداول شهادات الكربون

د. إسلام عزام: ندرس استحداث بعض الحوافز لتنشيط تداول شهادات الكربون

الرئيسية علوم وتكنولوجيا

إيفان توني يحطم إنجاز عمر السومة التاريخي مع...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إيفان توني يحطم إنجاز عمر السومة التاريخي مع...

إيفان توني يحطم إنجاز عمر السومة التاريخي مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 02:17 مساءً - حقق فوزًا كبيرًا على الأخدود بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليواصل “الراقي” عروضه القوية في البطولة هذا الموسم.

وفرض الأهلي سيطرته الكاملة على مجريات اللقاء منذ البداية، ونجح في تقديم أداء هجومي مميز، إلى جانب صلابة دفاعية واضحة، لينهي المواجهة بانتصار عريض يعزز موقعه في جدول الترتيب ويؤكد جاهزية الفريق للمنافسة حتى الجولات الأخيرة.

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق فرانك كيسي الذي سجل هدفين، بينما أضاف فالنتين أتانغانا هدفًا، واختتم فراس البريكان الرباعية بهدف رابع، في ليلة شهدت تفوقًا واضحًا للراقي على جميع المستويات.

إيفان توني يحطم رقم عمر السومة التاريخي

وشهدت المباراة استمرار تألق المهاجم الإنجليزي إيفان توني، الذي واصل كتابة التاريخ بقميص الأهلي بعدما نجح في تحطيم أحد أبرز الأرقام الهجومية في تاريخ النادي بالدوري السعودي، والمسجل باسم الأسطورة السورية عمر السومة.

وأصبح إيفان توني أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف مع الأهلي خلال موسم واحد في دوري المحترفين، بعدما وصل إلى 28 هدفًا في 29 مباراة خلال موسم 2025-2026، متجاوزًا رقم عمر السومة الذي سجل 27 هدفًا في 22 مباراة بموسم 2015-2016.

أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع الأهلي في موسم واحد بالدوري

28 هدفًا — إيفان توني (29 مباراة – موسم 2025/26)

27 هدفًا — عمر السومة (22 مباراة – موسم 2015/16)

24 هدفًا — عمر السومة (24 مباراة – موسم 2016/17)

23 هدفًا — إيفان توني (30 مباراة – موسم 2024/25)

وبات توني أحد أبرز نجوم الموسم الحالي في الدوري السعودي، بعدما قاد الأهلي هجوميًا بأرقام مميزة، ليؤكد قيمته الكبيرة منذ انضمامه إلى صفوف الفريق.

الكلمات الدلائليه:
اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق