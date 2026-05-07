إيفان توني يحطم إنجاز عمر السومة التاريخي مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 02:17 مساءً - حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على الأخدود بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليواصل “الراقي” عروضه القوية في البطولة هذا الموسم.

وفرض الأهلي سيطرته الكاملة على مجريات اللقاء منذ البداية، ونجح في تقديم أداء هجومي مميز، إلى جانب صلابة دفاعية واضحة، لينهي المواجهة بانتصار عريض يعزز موقعه في جدول الترتيب ويؤكد جاهزية الفريق للمنافسة حتى الجولات الأخيرة.

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق فرانك كيسي الذي سجل هدفين، بينما أضاف فالنتين أتانغانا هدفًا، واختتم فراس البريكان الرباعية بهدف رابع، في ليلة شهدت تفوقًا واضحًا للراقي على جميع المستويات.

إيفان توني يحطم رقم عمر السومة التاريخي

وشهدت المباراة استمرار تألق المهاجم الإنجليزي إيفان توني، الذي واصل كتابة التاريخ بقميص الأهلي بعدما نجح في تحطيم أحد أبرز الأرقام الهجومية في تاريخ النادي بالدوري السعودي، والمسجل باسم الأسطورة السورية عمر السومة.

وأصبح إيفان توني أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف مع الأهلي خلال موسم واحد في دوري المحترفين، بعدما وصل إلى 28 هدفًا في 29 مباراة خلال موسم 2025-2026، متجاوزًا رقم عمر السومة الذي سجل 27 هدفًا في 22 مباراة بموسم 2015-2016.

أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع الأهلي في موسم واحد بالدوري

28 هدفًا — إيفان توني (29 مباراة – موسم 2025/26)

27 هدفًا — عمر السومة (22 مباراة – موسم 2015/16)

24 هدفًا — عمر السومة (24 مباراة – موسم 2016/17)

23 هدفًا — إيفان توني (30 مباراة – موسم 2024/25)

وبات توني أحد أبرز نجوم الموسم الحالي في الدوري السعودي، بعدما قاد الأهلي هجوميًا بأرقام مميزة، ليؤكد قيمته الكبيرة منذ انضمامه إلى صفوف الفريق.