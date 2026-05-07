الاحتلال الإسرائيلي يقلق من محاولات إعادة بناء الجيش السورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 02:18 مساءً - أفادت صحيفة معاريف العبرية بأن القلق يسود في إسرائيل إزاء قرار الرئيس السورى أحمد الشرع إعادة بناء الجيش السورى.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السوري الجديد يعمل حاليا على إعادة تأهيل القوات الجوية السورية وبناء أنظمة نارية ثقيلة تشمل المدرعات ووحدات المدفعية والصواريخ.

وذكرت أن إسرائيل تقر بأن وتيرة تعزيز النظام الجديد في سوريا سريعة للغاية، وتفوق التوقعات بكثير.

وتشير الصحيفة إلى أن أنشطة النظام السوري الجديد تحظى بدعم تركيا ورئيسها أردوغان، وأن "سوريا تصنف حاليا كدولة معادية ولا يوجد اتفاق سلام أو اعتراف متبادل بين إسرائيل وسوريا.

وتؤكد المؤسسة الدفاعية والجيش الإسرائيلي، بحسب معاريف أن "نظام الشرع خطير ويقوم على أيديولوجية إسلامية متطرفة - جهادية، وهو الآن يُرسّخ سلطته في سوريا ويجهّز جيشا بدعم ومساعدة من تركيا، وعلى المدى البعيد قد يوجه كل ذلك نحو إسرائيل".

ويقول مصدر عسكري: "لا نثق بهذا النظام ويجب أن ننظر إليه كتهديد بالغ الخطورة".

وصرح مصدر عسكري رفيع المستوى: "لا يزال الوضع غامضا، ولا يُعرف إلى أين تتجه سوريا".

ووفقا له، فإن سوريا تسعى إلى بناء جيش لإعادة بناء أنظمة الدفاع الجوي، وإعادة تشغيل المروحيات القليلة المتبقية في سوريا، وقد حاول بعضها التحليق هذا الأسبوع.

وأفاد المصدر العسكري بأن سوريا تميل نحو لبنان، مضيفا: "نخشى أن يشعر السنة في لبنان بالتهديد من حزب الله، فيلجؤوا إلى طلب المساعدة من الشرع، ويفتحوا له الحدود ويسمحوا لجيشه بدخول لبنان.. لقد شهدنا هذا السيناريو في لبنان خلال ثمانينيات القرن الماضي، ورأينا كيف انتهى".

وأوضح أن مديرية الاستخبارات تراقب عن كثب ما يجري في سوريا.

كما ذكر مصدر عسكري آخر أن فرقة باشان تُعزز عملياتها الدفاعية على الحدود السورية، قائلا: "أنشأنا حاجزا ماديا ونحكم سيطرتنا على منطقة أمنية مشددة تمتد من جبل الشيخ وعلى طول الحدود الشرقية كما نراقب كل ما يجري على الجانب الآخر، ونستعد بقوة لأي سيناريو محتمل".

وأشارت الصحيفة العبرية في السياق إلى أن الجيش الإسرائيلي قرر مؤخرا تعيين اللواء عليان رسان منسقا لعملياته في الساحة السورية.