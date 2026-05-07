نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس هيئة الاستثمار: 1254 مشروعا بالمناطق الحرة يوفر 253 ألف فرصة عمل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 مايو 2026 10:07 مساءً - عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، لمتابعة الموقف التنفيذي وخطط التوسع والتطوير.

وشدد الدكتور محمد عوض على ضرورة العمل بروح الفريق وتسريع وتيرة الإنجاز لتحقيق المستهدفات، مشيراً إلى أن نظام المناطق الاستثمارية أثبت نجاحه كنموذج فعال في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال محفزة.

أكد على أهمية التوسع في إنشائها والترويج لها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، كما اصبحت المناطق الحرة إحدى الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات.

ووجه رئيس الهيئة بضرورة تحقيق التوازن بين الحوكمة وتيسير الإجراءات، دون التأثير على استمرارية المشروعات الجادة أو الإضرار بمناخ الاستثمار.

وتابع الدكتور محمد عوض أخر مستجدات عملية التحول الرقمي وميكنة الإجراءات بالمناطق الحرة والاستثمارية، بما يسهم في تقليص زمن تقديم الخدمات وتحسين تجربة المستثمر، إلى جانب جهود تنمية قدرات العاملين من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تتواكب مع متطلبات التطوير المؤسسي.

تابعنا على | Linkedin | instagram

واستعرض ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، الموقف التنفيذي للمناطق الحرة والاستثمارية على مستوى الجمهورية، وآليات تحويل الاستراتيجية التنموية للدولة إلى إجراءات تنفيذية واضحة تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزز جودة الخدمات المقدمة، بما يدعم ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري.

الهيئة تدرس إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بالإضافة إلى التسع مناطق القائمة

وتدرس الهيئة حالياً إنشاء مناطق حرة عامة جديدة وفق القواعد والضوابط المنصوص عليها، بالإضافة إلى التسع مناطق حرة عامة القائمة.

ويبلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة حالياً نحو 1254 مشروعًا، توفر 253 ألف فرصة عمل مباشرة.

ووجه دكتور محمد عوض، بسرعة استكمال التحول الرقمي لمنظومة المناطق الاستثمارية، بما يتيح تقديم الخدمات للمستثمرين إلكترونيًا بشكل كامل، ويعزز الشفافية وكفاءة التشغيل، في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة استثمارية ذكية ومستدامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس هيئة الاستثمار: 1254 مشروعا بالمناطق الحرة يوفر 253 ألف فرصة عمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.