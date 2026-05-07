إشادة برلمانية بجهود خالد عبدالغفار في تطوير القطاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 08:17 مساءً - أكد النائب حاتم عبدالعزيز أن الدكتور خالد عبدالغفار يُعد من أكثر وزراء الحكومة حرصًا على التعاون المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشيرًا إلى أن الوزير يفتح قنوات تواصل مباشرة مع النواب للاستماع إلى مطالب المواطنين والعمل على حلها بشكل سريع.

وأوضح عبدالعزيز، في بيان صحفي اليوم، أن وزير الصحة يتبنى نهجًا مختلفًا في إدارة العلاقة مع السلطة التشريعية، يقوم على التواصل الدائم وعقد الاجتماعات الأسبوعية المنتظمة مع النواب، وهو ما ساهم في تعزيز التنسيق بين الوزارة والبرلمان بشأن الملفات الصحية والخدمية داخل المحافظات.

وأضاف أن النواب يشعرون بارتياح كبير خلال التعامل مع وزير الصحة، بسبب حرصه على الاستماع لكافة المشكلات المتعلقة بالمستشفيات والوحدات الصحية ونقص الخدمات الطبية، مؤكدًا أن هذا التعاون انعكس بصورة إيجابية على سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.

حضور كبير للنواب في الاجتماع الأسبوعي لوزير الصحة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اللقاء الأسبوعي الأخير الذي عقده وزير الصحة شهد مشاركة كبيرة من النواب، في ظل حرصهم على عرض المشكلات الجماهيرية المتعلقة بالقطاع الصحي داخل دوائرهم الانتخابية.

وأكد أن الانتظام في عقد هذه الاجتماعات شجع عددًا كبيرًا من النواب على الحضور بصورة مستمرة، خاصة أن الوزير يتعامل بجدية مع الطلبات المقدمة، ويعمل على متابعة تنفيذ الحلول الخاصة بها بالتنسيق مع قيادات الوزارة.

وأوضح عبدالعزيز أن الحضور المكثف يعكس حجم الثقة التي يتمتع بها وزير الصحة داخل البرلمان، إلى جانب تقدير النواب لجهوده في تطوير الخدمات الصحية وتحسين مستوى الأداء داخل المؤسسات الطبية.

نقل اجتماع وزارة الصحة إلى القاعة الكبرى بسبب الزحام

وكشف النائب حاتم عبدالعزيز أن الإقبال الكبير من النواب على حضور الاجتماع دفع وزارة الصحة إلى نقل اللقاء من قاعة الاجتماعات الرئيسية إلى القاعة الكبرى بالدور الأرضي داخل مبنى الوزارة، لاستيعاب الأعداد المشاركة.

وأشار إلى أن هذا التغيير تسبب في حالة من الغضب بين بعض النواب نتيجة الزحام والتنظيم، إلا أن ذلك يعكس في الوقت نفسه حجم الاهتمام البرلماني باللقاءات الدورية التي يعقدها وزير الصحة.

وأكد أن التواصل المباشر بين الوزير والنواب يساعد بشكل كبير في تسريع مناقشة المشكلات الصحية واتخاذ قرارات عاجلة تخدم المواطنين في مختلف المحافظات.

نائب يشيد بتطوير المنظومة الصحية بدعم القيادة السياسية

وشدد عبدالعزيز على أن قطاع الصحة شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بفضل الجهود الحكومية والدعم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية.

وأكد أن وزير الصحة نجح في تحقيق حالة من التعاون والتفاهم مع البرلمان، وهو ما ساهم في دفع العديد من ملفات التطوير داخل القطاع الصحي، خاصة المتعلقة بتحديث المستشفيات وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن النواب لن يغفلوا الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في مواجهة التحديات وتطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون بين الحكومة والبرلمان يمثل خطوة مهمة نحو تحسين مستوى الرعاية الصحية في مصر.