يسرا تعود للسينما بقوة عبر "بنات فاتن" بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 08:17 مساءً - أنهت الفنانة يسرا تصوير مشاهدها بالكامل في فيلم “بنات فاتن”، ليبدأ العمل مباشرة مرحلة ما بعد الإنتاج، تمهيدًا لعرضه في دور السينما خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب كبير من الجمهور لعودة قوية للنجمة يسرا على الشاشة السينمائية من جديد.

فيلم اجتماعي بطابع إنساني

ينتمي فيلم “بنات فاتن” إلى نوعية الأعمال الاجتماعية التي تناقش قضايا العلاقات العاطفية والزواج بين أجيال مختلفة، مع التركيز على التحديات التي تواجه الفتيات في اختياراتهن الحياتية وتأثير التجارب الشخصية على قراراتهن.

ويطرح الفيلم رؤية درامية حول الحب والمشكلات الاجتماعية التي قد تنشأ نتيجة سوء الاختيار أو التعرض لظروف غير مواتية.

أبطال وصناع فيلم " بنات فاتن"

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب يسرا كل من هدى المفتي، باسم سمرة، حسن مالك، وخالد كمال، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب.

الفيلم من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج محمد نادر، ومن إنتاج شركة سينيتوبيا، وتوزيع شركة فيلمي.

ترقب لعودة يسرا السينمائية

يترقب جمهور يسرا طرح الفيلم خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يمثل عودة جديدة لها إلى السينما بعد فترة من الغياب النسبي، وسط توقعات بأن يحقق العمل حضورًا لافتًا عند عرضه.

