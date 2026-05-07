قبل موقعة الحسم.. نفاد تذاكر نهائي الزمالك واتحاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 08:17 مساءً - أعلن اتحاد العاصمة نفاذ جميع تذاكر المباراة المرتقبة أمام الزمالك، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026، والمقرر إقامتها على ملعب ملعب 5 جويلية 1962، وسط إقبال جماهيري ضخم من أنصار الفريق الجزائري قبل أيام قليلة من المواجهة القارية الحاسمة.

وشهدت عملية بيع التذاكر توافدًا كبيرًا من جماهير اتحاد العاصمة فور طرحها عبر المنصات الرسمية، حيث تم بيع جميع المقاعد المتاحة خلال فترة قصيرة، في مؤشر واضح على الحماس الجماهيري الكبير لمتابعة النهائي الإفريقي المرتقب أمام الزمالك.

ويستعد اتحاد العاصمة لخوض واحدة من أهم مبارياته خلال الموسم الحالي، معتمدًا على الدعم الجماهيري الكامل في لقاء الذهاب، قبل خوض مواجهة الإياب على إستاد القاهرة الدولي، التي من المنتظر أن تحسم هوية بطل النسخة الحالية من البطولة.

اتحاد العاصمة يعلن الحضور الجماهيري الكامل في ملعب 5 جويلية

أكدت إدارة اتحاد العاصمة أن مباراة الفريق أمام الزمالك ستقام بحضور جماهيري كامل بعد نفاد جميع التذاكر الرسمية المطروحة للجماهير، في ظل رغبة جماهير النادي الجزائري في دعم اللاعبين خلال النهائي الإفريقي.

ويُعد ملعب 5 جويلية من أبرز الملاعب التي تشهد أجواء جماهيرية قوية في القارة الإفريقية، وهو ما يمنح أصحاب الأرض دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة فريق يمتلك خبرات واسعة في البطولات القارية مثل الزمالك.

كما يسعى الفريق الجزائري لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة على أرضه لتسهيل مهمته قبل مباراة العودة بالقاهرة، خاصة في ظل قوة الزمالك وخبرته الطويلة في النهائيات الإفريقية.

الزمالك يسابق الزمن لإنهاء إجراءات سفر محمد شحاتة بعد وفاة والده

وفي سياق آخر، يتحرك مسؤولو الزمالك بسرعة لإنهاء إجراءات سفر محمد شحاتة، لاعب وسط الفريق، عقب وفاة والده خلال الساعات الماضية، وذلك من أجل تمكينه من حضور مراسم الجنازة وتلقي واجب العزاء.

وكشفت مصادر داخل النادي أن إدارة الزمالك تعمل على توفير تذاكر طيران ذهاب وعودة للاعب في أسرع وقت، خاصة أن الفريق يستعد للسفر لخوض نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة.

ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها اللاعب، أبدى محمد شحاتة تمسكه بالعودة سريعًا إلى معسكر الزمالك عقب انتهاء مراسم العزاء، من أجل دعم الفريق في المباراة النهائية والمشاركة مع زملائه في المواجهة القارية المهمة.

الزمالك واتحاد العاصمة يترقبان حسم لقب الكونفدرالية الإفريقية

تتجه أنظار جماهير الكرة العربية والإفريقية نحو النهائي المرتقب بين الزمالك واتحاد العاصمة، في ظل الطموحات الكبيرة لدى الفريقين للتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم.

ويدخل الزمالك المباراة بحثًا عن تعزيز سجله القاري واستعادة اللقب، بينما يطمح اتحاد العاصمة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية قبل لقاء العودة.

ومن المتوقع أن تشهد مباراتا الذهاب والإياب منافسة قوية بين الفريقين، في ظل التقارب الفني والرغبة المشتركة في إنهاء الموسم بالتتويج القاري الأغلى.