مصدر في الأهلي يكشف حقيقة ترشيح وليد سليمان وحسام عاشور لمنصب مدير الكرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 02:18 مساءً - كشف مصدر في النادي الأهلي، عن حقيقة ما تردد مؤخراً بشأن ترشيح حسام عاشور أو وليد سليمان نجمي الفريق السابقين لمنصب مدير الكرة بالفريق، ونفى ما تردد مؤخراً بشأن ترشيح حسام عاشور أو وليد سليمان لمنصب مدير الكرة بالفريق، موضحاً أن الثنائي خارج حسابات منصب مدير الكرة الذي يشغله حالياً وليد صلاح الدين وسيرحل بنهاية الموسم الجاري.

وليد سليمان وحسام عاشور خارج حسابات منصب مدير الكرة

وقال المصدر، إن إدارة الأهلي وتحديداً سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة استقر على مدير الكرة الجديد وتم الاتفاق معه لكنه ليس وليد سليمان ولا حسام عاشور وسيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة وتحديداً مع نهاية الموسم الجاري بانتهاء مباراة المصري يوم 20 مايو الجاري في ختام الدوري الممتاز.

توروب يبحث عن مباراة ودية للأهلي

من ناحية أخرى، طلب الجهاز الفني للإهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب خوض مباراة ودية الإسبوع المقبل من أجل تجهيز اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابة لأخر مباراة في الموسم الحالي والتي ستكون أمام المصري البورسعيدي.

ومنح الجهاز الفني لاعبي الأهلي راحة 4 أيام بدءأ من أمس الخميس، على أن يستأنف بعدها الإستعداد لمواجهة المصري المرتقبة في نهاية الموسم.

موعد مباراة الأهلي والمصري

ويلتقي الأهلي مع المصري في الثامنة من مساء يوم 20 مايو الجاري بإستاد برج العرب في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.