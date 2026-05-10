طلال رسلان لـ «إكسترا لايف»: لقاء الرئيس السيسي وماكرون في برج العرب يؤكد تحوّل القاهرة إلى محور رئيسي في معادلات المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 12:30 صباحاً - أكد الكاتب الصحفي طلال رسلان مدير تحرير «صوت الأمة»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا لايف»، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمدينة برج العرب، على هامش افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، يحمل أبعادًا سياسية واستراتيجية تتجاوز الطابع البروتوكولي، ويعكس حجم التقارب المتزايد بين القاهرة وباريس في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وقال رسلان إن العلاقات المصرية الفرنسية دخلت مرحلة “الشراكة الاستراتيجية الكاملة”، خاصة بعد التوسع الكبير في ملفات التعاون المشترك، وعلى رأسها مجالات التسليح والطاقة والنقل والبنية التحتية والاستثمار والتعليم والثقافة، مشيرًا إلى أن فرنسا تنظر إلى مصر باعتبارها الدولة الأكثر استقرارًا وتأثيرًا في الشرق الأوسط وأفريقيا والمتوسط.

وأضاف أن توقيت اللقاء يحمل دلالات مهمة للغاية، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات متصاعدة، سواء في الخليج أو غزة أو الممرات الملاحية الدولية، مؤكدًا أن باريس باتت تدرك أن القاهرة أصبحت لاعبًا رئيسيًا في جهود التهدئة الإقليمية، وأن أي تسويات سياسية في المنطقة لا يمكن أن تتم دون الدور المصري.

وأوضح مدير تحرير «صوت الأمة» أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعث خلال المباحثات بعدة رسائل حاسمة، أبرزها رفض مصر الكامل لأي مساس بسيادة الدول العربية، وتمسكها بدعم استقرار المنطقة ومنع انزلاقها نحو مزيد من التصعيد، إلى جانب التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في السياسة المصرية.

وأشار رسلان إلى أن فرنسا تسعى خلال المرحلة الحالية إلى تعزيز حضورها في الشرق الأوسط عبر البوابة المصرية، في ظل ما تمتلكه القاهرة من ثقل سياسي وموقع جغرافي استثنائي، فضلًا عن دورها المحوري في حماية أمن الملاحة الدولية وقيادة جهود الوساطة الإقليمية.

كما لفت إلى أن افتتاح جامعة سنجور بهذا الحضور الدولي الرفيع يعكس رغبة مصر في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتعليم والثقافة والفرانكفونية والتأثير الناعم داخل القارة الأفريقية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتحرك بخطوات ثابتة لتعزيز نفوذها الإقليمي والدولي عبر أدوات القوة الشاملة.

واختتم طلال رسلان تصريحاته بالتأكيد على أن لقاء برج العرب يعكس تحرك مصر بثقل الدولة المحورية، ويؤكد أن القاهرة أصبحت نقطة ارتكاز رئيسية في معادلات الشرق الأوسط والمتوسط، مع حفاظها الكامل على ثوابتها تجاه الأمن القومي العربي والقضية الفلسطينية.