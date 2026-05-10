الزمالك يخرج من الشوط الأول بتعادل سلبى مع اتحاد العاصمة فى ذهاب الكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 12:30 صباحاً -  

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة اتحاد العاصمة الجزائرى والزمالك، بالتعادل السلبي بين الفريقين، فى المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد 5 يوليو، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

وأظهر الزمالك خطورته فى أول دقائق المباراة، حيث شن هجمة خطرة على مرمى الفريق الجزائرى وأهدر شيكو بانزا فرصة التسجيل فى الدقيقة 5، وبعدها واصل الزمالك الضغط بالتبادل مع اتحاد العاصمة.

 

وفى الربع ساعة الثانية اكتفي الزمالك بالتأمين الدفاعى أمام اندفاع الفريق الجزائرى، ويبحث الأبيض عن هجمة مرتدة منظمة ليستغلها فى تسجيل هدف التقدم.

 

 

تشكيل الزمالك جاء كالتالى:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

 

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل.

 

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد - آدم كايد.

 

خط  الهجوم: محمود بنتايج – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد والسيد أسامة ومحمد إبراهيم وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد ربيع  وخوان بيزيرا وأحمد شريف وسيف الجزيري وناصر منسي.

 

 

 

تشكيل اتحاد العاصمة جاء كالتالي:

حراسة المرمى : أسامة بنبوط.

 

خط الدفاع: زكريا دراوي – جونيور تشي مالون – حسين داهيري – هيثم لوصيف.

 

خط الوسط: إسلام مريلي – سعدي رضواني – براهيم بن زازا.

 

خط الهجوم: أحمد خالدي – درامان كاماجاتي – إيمي تندينج.

