وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبحث مع مسئولي شركة هواوي Huawei تعزيز التعاون في مجال الاتصالات والتكنولوجيات المتقدمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 12:30 مساءً - عقد المهندس رأفت هندي ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع يانج شاوبين الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة هواوي Huawei العالمية، بحضور بنجامين هو الرئيس التنفيذي شركة هواوي مصر.
وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاتصالات وبناء القدرات الرقمية، والتكنولوجيات المتقدمة، والحوسبة السحابية.
وأكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك تعاون بين الوزارة وشركة هواوي في عدة مجالات، في ضوء الدور المحوري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خدمة مختلف القطاعات، مشيرا الى تواصل التعاون المشترك في مجال بناء القدرات الرقمية.
ومن جانبه؛ أكد يانج شاوبين الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة هواوي العالمية اهتمام الشركة بالعمل على جذب أحدث التكنولوجيات إلى السوق المصري؛ معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك.
هذا وقد تناول اللقاء بحث فرص التعاون في تنفيذ مشروعات لتطوير الحلول الرقمية، بالاضافة إلى دعم التحول نحو الحوسبة السحابية.
كما تم استعراض أوجه التعاون مع شركة هواوي العالمية في مجال بناء القدرات الرقمية من خلال البرامج المقدمة بالتعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات والشركة لصقل المهارات الرقمية للشباب في مختلف التخصصات التكنولوجية.
