وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبحث مع مسئولي شركة هواوي Huawei تعزيز التعاون في مجال الاتصالات والتكنولوجيات المتقدمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 12:30 مساءً - عقد المهندس رأفت هندي ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع يانج شاوبين الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة هواوي Huawei العالمية، بحضور بنجامين هو الرئيس التنفيذي شركة هواوي مصر. وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاتصالات وبناء القدرات الرقمية، والتكنولوجيات المتقدمة، والحوسبة السحابية.

وأكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك تعاون بين الوزارة وشركة هواوي في عدة مجالات، في ضوء الدور المحوري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خدمة مختلف القطاعات، مشيرا الى تواصل التعاون المشترك في مجال بناء القدرات الرقمية.