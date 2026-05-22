غلق جزئي لكوبري 6 أكتوبر من صلاح سالم حتى رمسيس لإجراء إصلاحات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 مايو 2026 12:30 مساءً - أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بشكل جزئي أعلى كوبري 6 أكتوبر في الاتجاه القادم من صلاح سالم حتى ميدان رمسيس، لإجراء أعمال إصلاحات ورفع كفاءة وصيانة بعض الباكيات والفواصل المعدنية بالكوبري، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات وتنظيمها.

وتتضمن الأعمال تنفيذ تحويلات مرورية بالمحيط المتأثر بالإصلاحات، مع تركيب لوحات إرشادية وعلامات تحذيرية لتوجيه قائدي المركبات نحو الطرق البديلة، خاصة خلال فترات تنفيذ الأعمال الليلية.

كما دفعت الإدارة بالخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة ومنع التكدسات، مع مطالبة قائدي السيارات بالالتزام بالتعليمات المرورية واتباع المسارات البديلة لتفادي الزحام بمحيط ميدان رمسيس وصلاح سالم خلال فترة تنفيذ الإصلاحات.