ضبط مرتكبي واقعة النصب على شاب والاستيلاء على هاتفه المحمول بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 03:30 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من تعرض نجلها لواقعة نصب والإستيلاء منه على هاتفه المحمول بأسلوب إنتحال الصفة بالقاهرة.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (مدرسة - مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبصحبتها نجلها (طالب )، وبسؤالها أفادت بقيام نجلها بعرض هاتفه المحمول للبيع بمواقع التواصل الإجتماعى وقيام أحد الأشخاص بإنتحال صفة "ضابط شرطة" والتقابل معه لشراء الهاتف ، وقيامه بإرسال رسالة وهمية بتحويل المبلغ المالى على خلاف الحقيقة والإستيلاء على الهاتف.

أمكن تحديد وضبط مُرتكبى الواقعة (4 طلاب – مقيمون بمحافظة القاهرة)، وبمواجهتهم إعترفوا بقيام إثنين منهم بإستدراج المجنى عليه من مواقع التواصل الإجتماعى وقيام الثالث بإنتحال صفة ضابط شرطة والتواصل معه لشراء الهاتف المحمول وقيام الأخير بالتقابل معه وإيهامه بتحويل مبلغ مالى على محفظته الإلكترونية عن طريق إرسال رسالة نصية مفبركة بإتمام التحويل والإستيلاء منه على الهاتف المحمول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.