ضبط عنصر جنائي لقيامه بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 مايو 2026 03:30 مساءً - استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .. فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات) .

هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (70) مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.