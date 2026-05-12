الرئيس السيسي يشارك في عشاء عمل بقصر الرئاسة الكيني ضمن قمة "إفريقيا – فرنسا"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 12:30 صباحاً - شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، في عشاء العمل الرسمي الذي أقيم بقصر الرئاسة الكيني، واستضافه الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، والرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا، تكريمًا لرؤساء الدول المشاركين في قمة إفريقيا - فرنسا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين الكيني والفرنسي كانا في استقبال السيد الرئيس وكبار المدعوين لدى وصولهم إلى قصر الرئاسة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن عشاء العمل شهد حضورًا واسعًا من القادة الأفارقة ورؤساء الوفود المشاركة، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، حيث دارت مناقشات بنّاءة حول آفاق التعاون الأفريقي–الفرنسي، وسبل تعزيز الشراكة بين الجانبين على الصعيد التنموي، فضلًا عن التشاور السياسي بشأن آليات التعامل مع الأزمات الراهنة، خاصة في الساحة الأفريقية.