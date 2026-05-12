مبعوث أمريكا للسياحة: شرف لي لقاء الرئيس السيسي ونقل تحيات ترامب الحارة له

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 12:30 صباحاً - قال نيك آدامز، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشئون السياحة والقيم، إنه "لقد كان شرفًا عظيمًا أن ألتقي بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة توسيع التعاون السياحي بين بلدينا، ولنقل التحيات الحارة من الرئيس دونالد ج. ترامب".

وكتب على موقع إكس: "وقد أكدت مناقشتنا المثمرة على الفوائد الاقتصادية الكبيرة المترتبة على تعميق هذه الشراكة، بالإضافة إلى الأهمية المستمرة للروابط الإنسانية بين الشعبين، التي تواصل تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية."