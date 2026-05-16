ضبط 1.5 طن مواد مخدرة فى السويس تقدر قيمتها المالية بـ100 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 03:30 مساءً - فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤرة إجرامية تضم عناصر إجرامية شديدة الخطورة بجلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافهم وضبط عناصر البؤرة بنطاق محافظة السويس، وضبط بحوزتهم طن ونصف لمخدرى "الهيدرو، الحشيش".

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (100 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.