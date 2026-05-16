منتخب مصر يهزم تونس 2-1 ويضع قدما فى الدور الثانى بأمم أفريقيا للناشئين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 08:18 مساءً -

فاز منتخب مصر للناشئين، بقيادة حسين عبد اللطيف، على نظيره التونسى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم بالمغرب، فى الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا.

تقدم منتخب تونس أولا قبل أن يدرك محمد جمال هدف التعادل لمنتخب مصر من علامة الجزاء فى الدقيقة 42، ونجح أمير أبو العز فى تسجيل هدف التقدم والفوز للفراعنة فى الدقيقة 90 لينتهى اللقاء بفوز مصر 2-1 ليضع المنتخب قدما فى الدور الثانى للبطولة المؤهلة لكأس العالم للناشئين فى قطر.

تشكيل منتخب الناشئين

بدأ حسين عبد اللطيف ، المدير الفني لـ المنتخب الوطني مواليد 2009، المباراة بالتشكيل التالي:

ـ حراسة المرمى: مالك عمرو 16.

ـ خط الدفاع: عبدالله عمرو 20 ، آدم يوسف 3 ، عادل علاء 6 ، محمد السيد (الديزل) 2.

ـ خط الوسط: أحمد بشير 8 ، يوسف عثمان 13، محمد جمال 7 ، أحمد صفوت 10.

ـ خط الهجوم : أدهم حسيب 9 ، خالد مختار 19.

وقائمة البدلاء:

محمد عبيد 1 .. ياسين تامر 4 .. محمد نور 5 .. عمر فودة 21 .. زياد سعودي 14 .. سيف المهدي 24 .. دانيال تامر 11 .. يحيي رياض 25 .. عبدالعزيز خالد 17 ( إيفونا ) .. أمير أبو العز 26.