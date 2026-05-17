الرئيس السيسى : مشروع الدلتا الجديدة حكاية كبيرة قوى لزراعة 2.2 مليون فدان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 01:24 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مشروع الدلتا الجديدة عملاق وبه الكثير من التفاصيل الخاصة بالزراعة وتجهيز الأراضي ونقل المياه، متابعا: "عاوز أقولكم علشان ناخد مياه الصرف الزراعي.. 150 كيلو مسار تم حفره وتجهيزه ينقل المياه إلى محطة 3 يوليو "الدلتا الجديدة".. هذه المياه من قبل كانت تنزل في البحر المتوسط.. وتم استخدامها في الزراعة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي المتكامل: "هذه المياه نوفر لها معالجة ثلاثية ونحصل على كل مياه الصرف الزراعي عكس اتجاه الجاذبية.. علشان نعمل مشروع كبير قوي.. نجيب 150 كيلو .. محطات رفع عملاقة وحكاية كبيرة قوي.. لا نبخس المشروع ولا حقه.. ممكن نجيب محطة واحدة فقط ونشوف صورتها وتعرفوا إن المحطة دي منها 13 محطة أو 15 في جزء واحد شمال مع حفر 150 كيلو وبنتكلم عن 300 مسار يخش على المحطات ويتعمل محطات لزراعة 2.2 مليون فدان.. شبكة كهرباء أيضا وشبكة كهرباء داخلية.. أكثر من 100 ألف برج كهرباء لصالح هذا المكان".